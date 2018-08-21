Спасатели потушили серьезный пожар в жилом доме в Карелии

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В Беломорске горел жилой дом.
В Беломорске ночью горел жилой дом.
Как указано на сайте МЧС Карелии, 21 августа в в 00.17 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района в составе 13 чел и 3 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в двух этажном жилом доме в Беломорске на ул. Октябрьская.
В 02.38 пожар был ликвидирован. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. В результате огонь значительно повредил жилой дом. Погибших и пострадавших нет.
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