Спасатели потушили серьезный пожар в жилом доме в Карелии

В Беломорске горел жилой дом.

В Беломорске ночью горел жилой дом.

Как указано на сайте МЧС Карелии, 21 августа в в 00.17 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района в составе 13 чел и 3 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в двух этажном жилом доме в Беломорске на ул. Октябрьская.

В 02.38 пожар был ликвидирован. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. В результате огонь значительно повредил жилой дом. Погибших и пострадавших нет.