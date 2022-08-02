Спасатели в Карелии эвакуировали с острова байдарочника с сильными болями в груди

В Лахденпохском районе спасатели эвакуировали с острова байдарочника, которому стало плохо, и его двух несовершеннолетних детей.

Как сообщается в паблике ГИМС Лахденпохья, в субботу, 13 августа, в 22.02 поступил телефонный звонок от дежурного Пожарной части №26 о том, что на острове Пайяринсаари Ладожского озера одному из участников группы байдарочников стало плохо, сильные боли в груди.

Сотрудники ГИМС Лахденпохья в полном составе в 22.40 на личном транспорте вышли в озеро и в 23.40 обнаружили место стоянки.

Байдарочнка вместе с его несовершеннолетними детьми госинспекторы забрали с острова и передали работникам Скорой помощи Лахденпохья, которые уже ожидали на берегу.