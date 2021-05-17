Спасатели в Карелии нашли труп мужчины

В Олонце за закрытыми дверями квартиры был обнаружен труп мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 17 мая, в 16.00 на пульт пожарно-спасательной службы поступил звонок от сотрудников правоохранительных органов с просьбой помочь вскрыть квартиру, хозяин которой долго не выходит на связь.

Прибывшие на место вызова пожарные-спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись на второй этаж и, проникнув в квартиру через окно, обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Обстоятельства произошедшего выясняются.