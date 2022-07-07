Спасатели в Карелии пришли на помощь заглохшему катеру, который уносило в Белое море

Спасатели Кемского поисково-спасательного отряда пришли на помощь пассажирам катера, у которого мотор заглох в Белом море.
Об этом сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.
ЧП произошло в понедельник поблизости от территории Кемского района. В катере находились 3 взрослых и 1 ребенок.
Судно стало уносить в открытое море.
Прибывшие на помошь спасатели отбуксировали катер с людьми на берег.
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