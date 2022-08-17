Спасатели в Карелии вырезали из автомобиля водителя, попавшего в ДТП (ФОТО)

В Беломорском районе спасатели пришли на помощь водителю на иномарке, который съехал в кювет и оказался под деревьями, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 22 августа, в 12.26 в Беломорском районе на 27 км автодороги «подъезд к Беломорску» 44-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

В результате ДТП водитель получил травмы.

В паблике спасателей Беломорского района сообщается, что водителю, попавшему в ДТП, потребовалась помощь.

К месту вызова были отправлены 5 человек личного состава пожарной части №61 по охране Беломорска. По прибытии дежурного караула выяснилось, что в автомобиль врезался в дерево и в нем зажало человека.

Для деблокировки пострадавшего пожарным подразделением использовался гидравлический аварийно-спасательный инструмент, также были проведены работы по отключению аккумуляторной батареи.

После деблокировки пострадавшего с переломом ноги и ушибом грудной клетки передали экипажу скорой медицинской помощи.