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Спасатели в Петрозаводске разрезали машины и доставали из них "пострадавших" (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Общество
17:26, 27 Марта 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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В столице Карелии прошли соревнования спасателей по ликвидации последствий ДТП.

В Петрозаводске на площади Кирова сегодня прошли соревнования сотрудников МЧС – определяли лучшую команду по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Участники при помощи хитрых инструментов разрезали на куски машины и доставали из них "пострадавших" в аварии.

На площади была развернута выставка пожарной техники.

Гостей кормили кашей, поили чаем с печеньками, за которыми, как рассказал наш фотокорреспондент, стояла очередь.

 

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