Спасатели вытащили собаку, провалившуюся под лед на Ладожском озере

Спасательная операция на Ладоге в Сортавальском районе Карелии длилась почти час.

Как рассказали в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в Сортавальском районе 12 февраля под лед Ладожского озера провалилась дворняга. Это случилось около 9 утра за паромом, соединяющим город и остров Риеккалансаари, рядом с улицей Промышленная.

На операцию по спасению животного из холодной воды специалистам из Сортавальского отряда Карельской поисково-спасательной службы потребовалось 55 минут вместе с прибытием на место.

По словам очевидцев, собака оказалась достаточно умна и после того, как выбралась из полыни, спокойно сидела на льдине и ждала спасателей. Когда ее достали, она поблагодарила спасителя звонким лаем и убежала домой.

