890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители поселка Пиндуши в Карелии выступили против открытия мусоросортировки 1
14.02.2020 17:15
МЧС просит не выходить на лед, поврежденный буксиром в Петрозаводской губе
14.02.2020 16:30
Главу районной администрации в Карелии оштрафовали за дробление закупки 2
14.02.2020 17:40
Серьезный пожар в аварийном жилом доме произошел в Петрозаводске ночью
Сегодня 08:38
Ямы на дорогах в Петрозаводске вновь начали заделывать с помощью "холодного асфальта" 3
14.02.2020 17:35

Спасатели вытащили собаку, провалившуюся под лед на Ладожском озере

Новости. Общество
14:32, 15 Февраля 2020
фото: МЧС Карелии
Загрузка...

Спасательная операция на Ладоге в Сортавальском районе Карелии длилась почти час.

Как рассказали в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в Сортавальском районе 12 февраля под лед Ладожского озера провалилась дворняга. Это случилось около 9 утра за паромом, соединяющим город и остров Риеккалансаари, рядом с улицей Промышленная.

На операцию по спасению животного из холодной воды специалистам из Сортавальского отряда Карельской поисково-спасательной службы потребовалось 55 минут вместе с прибытием на место.

По словам очевидцев, собака оказалась достаточно умна и после того, как выбралась из полыни, спокойно сидела на льдине и ждала спасателей. Когда ее достали, она поблагодарила спасителя звонким лаем и убежала домой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение

Аналитика

14.02.2020 17:15
Обществоведение
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 2
Жители карельского поселка не вписались в "мусорные" планы республиканских властей.
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 27
12.02.2020 16:20
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 5
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»