Спасатели замерили толщину льда в месте оборудования купели в Приладожье

Накануне Крещения спасатели Сортавалы замерили толщину льда в месте оборудования купели.

В Сортавальском районе замерили толщину льда в месте оборудования купели, сообщили в МЧС Карелии.

Так, 19 января православные христиане отметят один из великих праздников – Крещение Господне. По традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в этот день многие верующие, несмотря на мороз, купаются в прорубях.



Чтобы не произошло несчастных случаев во время празднования православного праздника Крещение Господне, инспекторы Сортавалы центра ГИМС МЧС Карелии совместно с администрацией Сортавальского городского поселения замерили толщину льда в месте оборудования купели.



В заливе Ляппяярви острова Риеккалансаари, что в районе Валаамского подворья, толщина льда составляет 33 сантиметра. Такой лёд является безопасным для нахождения на нем людей, сообщили в официальном паблике МЧС Карелии.