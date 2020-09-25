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Спасательный отряд добровольцев в Карелии просит помочь им купить квадрокоптер

Новости. Общество
09:27, 26 Сентября 2020
фото: pixabay
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Люди, которые всегда приходят на выручку, сегодня сами обратились за помощью.

В паблике "Доброспас" опубликован пост с просьбой оказать помощь в покупке квадрокоптера с тепловизором.

"Каждый год в Карелии теряются люди в лесной зоне. Их ищут спасатели и добровольцы. Но без специальной техники, позволяющей быстро развернуть поиски с воздуха, поиски по земле не всегда приводят к быстрому и благополучному результату. В этом году в Карелии пропал в лесу и на воде 91 человек. 13 из них не найдены до сих пор. Эта цифра была бы значительно меньше, если бы в отряде было специальное оборудование для оперативного поиска с воздуха - квадрокоптер с тепловизором. Такое оборудование продается, но стоит огромных денег, которых у отряда нет. Поэтому обращаемся ко всем неравнодушным - помогите нам его приобрести. Стоимость этого оборудования с комплектующими - почти 400 тысяч", - обратились добровольцы в паблике.

В группе "Доброспас" 49 тысяч подписчиков: даже если десятая часть участников пожертвует по 100 рублей (а это стоимость чашки кофе), то, решая общую задачу, спасет чью-то жизнь.

Реквизиты, куда можно перечислить деньги, в паблике "Доброспас". Организаторы сообщили, что все отчеты о поступлениях будут публиковаться в группе.

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