В Петрозаводске оштрафованный за участие в несанкционированной протестной акции писатель Сергей Филенко поговорил с полицейским, который его задержал.

На заседании суда Сергей Филенко смог пообщаться с полицейским, который с группой сослуживцев поймал его во время апрельской протестной акции. Фигурант уточнил детали собственного задержания и поблагодарил работника МВД за то, что тот сохранил ему здоровье.

«То есть вы участвовали в задержании?», — спросил Филенко.

«Да», — пояснил полицейский.

«А вы что держали: руку или ногу — когда меня несли в автобус?», — уточнил подсудимый.

«Смутно помню. Руку, скорее всего», — ответил сотрудник группы задержания.

«Спасибо, что ничто мне не сломали, не выкрутили», — поблагодарил полицейского подсудимый Филенко.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».