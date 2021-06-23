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«Спасибо, что ничто мне не сломали, не выкрутили»

Новости. Общество
14:07, 24 Июня 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

В Петрозаводске оштрафованный за участие в несанкционированной протестной акции писатель Сергей Филенко поговорил с полицейским, который его задержал.

На заседании суда Сергей Филенко смог пообщаться с полицейским, который с группой сослуживцев поймал его во время апрельской протестной акции. Фигурант уточнил детали собственного задержания и поблагодарил работника МВД за то, что тот сохранил ему здоровье.

«То есть вы участвовали в задержании?», — спросил Филенко.

«Да», — пояснил полицейский.

«А вы что держали: руку или ногу — когда меня несли в автобус?», — уточнил подсудимый.

«Смутно помню. Руку, скорее всего», — ответил сотрудник группы задержания.

«Спасибо, что ничто мне не сломали, не выкрутили», — поблагодарил полицейского подсудимый Филенко.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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Комментарии

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Жеглов
2021-06-24 15:02:06
Вообще-то не верится что у нас ещё ,в 21 современном веке, есть ещё "люди", способные за руки и за ноги тоскать невинных людей или называть их ин.агентами!?
Пример другой : "многоженец "Дмитрий П. одна жена в Англии,другая во Франции, третья: с американским ПМЖ, это как? И занимает серьёзный пост ведь!? И ничего, "патриот", блин!?! Ну ржачка полная!?!?!
юнипер95
2021-06-24 14:52:01
писатель... такой же писака как и Прилепин, Яхина, Солженицын
Zim
2021-06-24 14:46:14
А кто по-настоящему мужественный человек, плотник и писатель Сергей Филенко, или каждый из тех полицейских, которые тащили его за руки и за ноги? У кого душа болит за Родину, а у кого переживания за сохранение своего места?
театральный критик
2021-06-24 14:28:15
Клоун в творческом поиске.
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