Спасшаяся на пожаре многодетная семья в Карелии поблагодарила МЧС за бесплатную пожарную сигнализацию

Пожар в жилом доме в Сегеже едва не привел к трагедии — многодетная семья вовремя сумела эвакуироваться и потушить возгорание благодаря пожарной сигнализации, которую бесплатно установили специалисты МЧС.

Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

ЧП произошло 8 сентября. Загорелась квартира, где проживает многодетная семья. При появлении дыма сработал автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ). Хозяйка сразу эвакуировала детей и потушила возгорание.

После этого она обратилась в МЧС со словам благодарности.

«Случилось бы, наверное, что-то страшное, если бы не сработка датчиков. Благодаря им, я сумела вовремя среагировать, вывезти детей в безопасное место и ликвидировать малыми жертвами самостоятельно очаг возгорания. Как это страшно, могла бы быть такая беда», — написала женщина.

По ее словам, АТПИ в квартире два года назад установили специалисты МЧС с участием работников отделения ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5». Как пояснили в ведомстве, такие приборы в Карелии бесплатно устанавливают многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эта работа организована при поддержке карельского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.