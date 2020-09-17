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Спектакль "Довлатов. P.P.S." покажут в Карелии

Новости. Культура
12:40, 18 Сентября 2020
фото: © Маргарита Миронова/театр "Мастерская"
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В этом году жители Карелии увидят спектакль "Довлатов. P.P.S." в постановке театра "Мастерская", сообщили в Управлении по коммуникациям и работе с инвесторами АО "Северсталь Менеджмент".

"Золотая Маска" в партнерстве с "Карельским окатышем" вновь пригласит костомукшан на встречу с искусством.

"Мне хотелось вернуть творчество Сергея Донатовича на Родину, проследить его творческую, достаточно сложную судьбу. Поэтому в спектакле присутствуют две линии. С одной стороны, жизнь автора с его рефлексией, мучительными, порой неразрешимыми поисками и проблемами, а с другой – его рассказы, полные внутренней доброты, любви, юмора, иронии и глубоко сочувствия по отношению к персонажам. Зная биографию писателя, нельзя не восхищаться тем, что даже самые тяжелые минуты своей жизни он описывает с каким-то парадоксальным оптимизмом, юмором и изяществом. Его мужество и талант вызывают уважение", – говорит режиссер спектакля Алла Зимина.

В здании КСЦ "Дружба", где пройдет спектакль, будут обеспечены все меры профилактики коронавирусной инфекции: соблюдены правила масочного режима, термометрия, рассадки зрителей с учетом социальной дистанции, проведена дезинфекция помещения, обеспечена возможность продезинфицировать руки.

"Мы очень рады, что после долгого перерыва постепенно возвращаемся к привычной жизни. В начале сентября был открыт КСЦ "Дружба" с соблюдением всех профилактических мероприятий, и первым крупным культурным событием станет спектакль "Золотой Маски", – отметила начальник административной службы "Карельского окатыша" Ирина Филонова.

Спектакли "Золотой Маски" пройдут и в Петрозаводске. 6 и 8 октября на сцене Музыкального театра Республики Карелия покажут "Довлатов. P.P.S." Санкт-Петербургского театра "Мастерская", а 28 и 29 октября "Сон в летнюю ночь" легендарного московского театра "Мастерская П.Н. Фоменко".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Юнипер
2020-09-18 14:15:26
гадость диссидентская, мерзость
новый
2020-09-18 13:46:46
Агрикалчная шелупонь в падучей уже бьется в своем арендованном сарае :)
Гость
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