Специалист назвала 6 признаков токсичного поведения

Одержимость фантазиями и неумение проводить время наедине с собой консультант по отношениям назвала признаками токсичного человека.

Консультант по отношениям из Великобритании Кейт Мэнсфилд назвала шесть проявлений токсичного поведения, которые важно замечать не только в партнере, но и в себе. Ее слова приводит Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

В первую очередь Мэнсфилд обратила внимание на неумение проводить время наедине с собой. По ее словам, человек может стремиться заполнить свободное время встречами с друзьями и семьей, работой и свиданиями, чтобы избежать контакта с внутренним миром. Чтобы обрести гармонию и познакомиться с собой, она рекомендует попробовать медитации.

Второй признак токсичного поведения — одержимость фантазиями и нежелание видеть людей такими, какие они есть. Мэнсфилд предостерегла, что такая черта лишает человека возможности построить отношения с глубокой эмоциональной связью.

Еще один красный флаг, по мнению специалистки, — беспокойство и тревожная привязанность. Эти проявления чреваты отсутствием прочных личных границ и готовностью жертвовать собой ради интересов других. Как следствие, человек игнорирует свои истинные желания и стремления.

«Склонность к осуждению и критике — распространенная проблема, которая действительно может свести на нет ваши шансы найти любовь. Все портит чрезмерная придирчивость и нереалистичные ожидания, предъявляемые партнеру», — предупредила Мэнсфилд.

Другая крайность — быть слишком милым и всеми способами избегать конфликтов. По словам специалистки, подобное поведение раздражает, поскольку основано на неискренности и подавлении естественных проявлений.

В заключении Мэнсфилд посоветовала не быть слишком конфликтными и избегать бессмысленных споров, которые разрушают отношения. Вместо этого консультант призвала научиться смеяться над собой и проще относиться к несовершенствам других.