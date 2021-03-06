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Специалист рассказал, какие слова лучше не искать в Интернете

Новости. Общество
19:40, 07 Марта 2021
фото: © mikegi/pixabay
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Большинство запросов находятся в правовом поле и не несут за собой никаких рисков, но существуют и запретные темы, которые порой выглядят неочевидно.

Об этом рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Большинство таких запретов известны всем: поиск в Интернете наркотических средств, детской порнографии, запросы по террористической и преступной деятельности. Любые слова, которые связаны с этим, должны вызвать настороженность.

"Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и её использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона", — отмечает эксперт.

Более того, в целях профилактики преступлений активность пользователей в Интернете периодически мониторится правоохранительными органами. История поисковых запросов в данной ситуации может быть признаком преступных намерений человека.

По словам специалиста, известны случаи, когда действия на финансовых рынках в виде покупки ценных бумаг признавались инсайдерской торговлей, которая нелегальна, на основании истории поиска на компьютере финансиста.

Поиск ссылки на скачивание пиратского фильма формально тоже указывает на нарушение закона. Но количество таких запросов, степень общественного вреда и вероятность последующего правонарушения могут отличаться от случая к случаю.

"Важно сохранять здравый смысл. В исследовательских целях, для написания научной работы по химии, например, студент вынужденно может касаться подозрительных тем в Интернете, но в контексте его личности и профессии у этого есть оправдание. А вот целенаправленный поиск нелегального контента обычным человеком уже вызовет вопросы, поэтому острых и нелегальных тем, даже в рамках обычного любопытства, в Интернете лучше избегать", — заключил эксперт.

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