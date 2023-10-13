Специалист рассказала, что не так с психикой у людей, которые живут в беспорядке

По словам специалиста, уборка активизирует мозг и даже поднимает настроение. Но, конечно, если при этом на разбор шкафов не тратятся сутки, а человек потом падает от бессилия.

Существует множество систем уборки. Найдите и используйте тот, который подходит вам, отмечает сетевое издание и предлагает Топ-3 систем уборки.

«Магическая уборка» Мари Кондо. Основная мысль — навести порядок один раз и на всю жизнь. Оставить лишь те вещи, которые действительно приносят радость, и организовать их правильное хранение.

«Флай леди». Автор системы Марла Силли предлагает не ждать, пока накопится беспорядок, а уделять уборке по 15 минут в день, исключая выходные дни. Кроме того, по совету Марлы, покупая новую вещь, нужно избавляться от подобной старой.