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Специалист рассказала, что не так с психикой у людей, которые живут в беспорядке

Новости. Общество
00:10, 14 Октября 2023
фото: iStock

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Психолог связывает порядок с границами пространства и образом мыслей.

Завалы из бумаг на рабочем столе в офисе, дома — завалы из одежды. Даже в телефоне и то беспорядок: куча ненужных приложений, бесполезных файлов. Что это, обычная черта человека или некая патология? Об этом Dоктор Питер узнал у психолога.

«Патологический чистюля», «помешанный на чистоте» — обычно проблемы с психикой подозревают у людей, склонных к порядку. Конечно, и здесь есть крайности. Например, слишком частое мытье рук — распространенное навязчивое действие у людей с обсессивно-компульсивным расстройством. Есть еще понятие рипофобия, когда люди панически избегают любых загрязнений, боятся прикасаться к предметам на улице или дома, маниакально одержимы наведением порядка, пишет издание. 

А вот грязнуль почему-то диагнозами не награждают. Даже наоборот — восхваляют: это не бардак, а творческий беспорядок. Однако и здесь без проблем с психикой не обходится.

«Для каждого есть свое понятие порядка и комфорта, — говорит психолог Екатерина Булгакова. — То, что нам кажется кучей мусора, другому человеку — организацией пространства. Порядок — это про границы и образ мыслей. Если вы эффективны в захламленной комнате или за заваленным бумагами рабочим столом, привыкли находить вещи и документы с ловкостью фокусника, доставая их из кучи, — вопросов нет».

Другое дело, когда вы не можете найти нужное и испытываете дискомфорт в захламленном пространстве. Стоит задуматься, почему это происходит. 

«Беспорядок в доме — отражение нашего внутреннего „я“, наших мыслей, желаний, эмоций, целей, — цитирует эксперта Dоктор Питер. — Беспорядок может быть отражением непрожитого горя, травмы, возможно, депресивного состояния. Может говорить о перегруженности и попытке обезопасить себя».

«Если хотите навести порядок в голове — наведите порядок в квартире. Это работает и наоборот», — приводит Dоктор Питер слова психолога Екатерины Булгаковой. 

По словам специалиста, уборка активизирует мозг и даже поднимает настроение. Но, конечно, если при этом  на разбор шкафов не тратятся сутки, а человек потом падает от бессилия.

Существует множество систем уборки. Найдите и используйте тот, который подходит вам, отмечает сетевое издание и предлагает Топ-3 систем уборки.

«Магическая уборка» Мари Кондо. Основная мысль — навести порядок один раз и на всю жизнь. Оставить лишь те вещи, которые действительно приносят радость, и организовать их правильное хранение.

«Флай леди». Автор системы Марла Силли предлагает не ждать, пока накопится беспорядок, а уделять уборке по 15 минут в день, исключая выходные дни. Кроме того, по совету Марлы, покупая новую вещь, нужно избавляться от подобной старой.

«Предсмертная уборка» — шведский подход к расхламлению. Главная идея — представить, что все ваши вещи — это то, что останется после вас и кому-то придется с этим разбираться.

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