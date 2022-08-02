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Специалист рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток

Новости. Общество
00:10, 09 Августа 2022

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Отоневролог Лацинова: кофе, голод и стресс могут вызвать приступы головной боли.

Голод, стресс и кофе могут вызвать приступы головной боли, уверена цефалголог, отоневролог Анна Лацинова. Способ избавиться от неприятных ощущений без таблеток она назвала в интервью для «Москва-24», которое цитирует Лента.ру.

Лацинова объяснила, что для устранения боли в голове необходимо выявить ее причины. Первая и основная из них, уверена врач — неправильный режим. «Когда мы говорим про режим, это не только про то, во сколько ложиться спать и просыпаться. Но еще необходимо соблюдать режим труда и отдыха, а также приема пищи», — отметила она.

Усугубить проблему, по мнению врача, может чрезмерное употребление кофе. «Он (кофе) поможет при редких эпизодических приступах мигрени или головной боли. Если они происходят постоянно, то от кофе лучше отказаться или сильно ограничить его прием», — предупредила она и посоветовала выпивать не более четырех чашек в день.

Боль также может усилиться от физических упражнений. «Поэтому если мигрень разыгралась, то не стоит бежать в спортзал. Зато занятия аэробными нагрузками в периоды между приступами станут очень хорошей профилактикой боли», — подчеркнула Лацинова.

Врач уверена, что каждый человек должен знать, что именно у него провоцирует головную боль. Для этого она посоветовала завести дневник, в который нужно вносить всю информацию о приступах боли, а также об их возможных провокаторах. Так, триггером мигрени может стать переизбыток или недостаток сна, яркий свет, голод, стресс. Кроме того, уверена Лацинова, употребление твердых сортов сыра или красного вина также может усиливать головную боль.

Чтобы облегчить самочувствие, эксперт посоветовала практиковать саморелаксацию, например, применяя метод Джекобсона. Если головная боль стала хронической, то эксперт призвала пройти курс когнитивно-поведенческой терапии. По ее словам, это поможет побороть стресс и снять нервное напряжение, которые являются самыми частыми провокаторами головной боли.

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