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Специалист рассказала, как спастись от жары без кондиционера

Новости. Общество
22:00, 27 Июня 2022
фото: © Antonio Guillem / shatterstock

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Терапевт Есакова посоветовала не проветривать помещение с 11 до 16 часов в жару.

Высокие температуры воздуха могут приносить не только физический дискомфорт, но и стать серьезной угрозой для здоровья людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, предупредила терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Екатерина Есакова. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, как можно спастись от жары без кондиционера.

«Во-первых, пейте больше воды. В это время организм как никогда в ней нуждается, так как повышенное потоотделение в жару способствует обезвоживанию. Используйте плотные шторы или жалюзи днем, чтобы минимизировать проникновение солнечного сета в комнату. Чаще проветривайте помещение, но по определенному режиму. С 11 до 16 часов солнце максимально активно, поэтому в этот период нужно, наоборот, закрыть окна и плотно зашторить их», — посоветовала врач.

Чтобы защититься от жары, необходимо увлажнять помещение, рассказала Есакова. Для этого можно использовать мокрые простыни — так сухой и горячий воздух переносится гораздо хуже.

Заменой кондиционера может служить и вентилятор, но расположить его лучше около окна, чтобы холодные потоки воздуха заполняли пространство, обратила внимание врач. В противном случае, по ее словам, по комнате будет циркулировать жаркий воздух.

«Используйте натуральные дышащие ткани, одежду свободного кроя и светлых тонов. Синтетические облегающие вещи темного цвета — не лучший помощник пережить жару», — заключила терапевт.

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