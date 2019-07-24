Специалист ветеринарного пункта в Карелии выдавала документы на просроченные продукты

Специалист государственного ветеринарного пункта в Карелии выдавала ветеринарные сопроводительные документы на продукты с истекшим сроком годности, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В ходе мониторинга ФГИС "Меркурий" государственные инспекторыи Управления Россельхознадзора выявили нарушение, допущенное в июне 2019 года должностным лицом Пудожского ветеринарного пункта ГБУ "Республиканская СББЖ".

Ветеринарный врач оформила одному из предприятий Пудожа ветеринарный сопроводительный документ на продукцию, срок годности которой истек.

Дальнейший мониторинг ФГИС "Меркурий" показал, что ветврач Пудожского ветеринарного пункта допустила аналогичное нарушение в июле 2019 года. 11 июля специалист выдала тому же предприятию, занимающемуся розничной торговлей, ветеринарную справку на обезжиренный творог, срок годности которого истек 5 июля.

В отношении должностного лица Пудожского ветеринарного пункта Управлением возбуждено дело об административном правонарушении.