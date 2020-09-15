Специалистам по рекламе и маркетингу в Петрозаводске стало труднее найти работу

Петрозаводск вошел в число лидеров среди региональных столиц Северо-Запада по числу вакансий в сфере рекламы и маркетинга, но это количество сокращается.

Такой вывод следует из анализа вакансий, размещенных на сайте hh.ru рекрутингового агентства HeadHunter Северо-Запада.

На долю столицы Карелии приходится 9% всех вакансий в названной отрасли. Больше только в Санкт-Петербурге и Калининграде. Во всех остальных столичных городах регионов СЗФО рекламщикам найти работу сложнее, чем в Петрозаводске. Вместе с тем, число таких вакансий сокращается. В Карелии в августе компании открыли на 7% меньше вакансий, чем в августе прошлого года, и на 6% меньше, чем в июле текущего года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".