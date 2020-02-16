Специалистам, желающим работать удаленно, стало гораздо труднее найти работу в Карелии

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запад провело исследование, как изменился в Карелии рынок труда для фрилансеров – специалистов, предпочитающих работать удаленно на дому.

Выяснилось, что за последние 5 лет спрос на специалистов, готовых трудиться удаленно, уменьшился в Карелии на 43%. В 2019 году доля вакансий с удаленным форматом работы составила всего 3% от общего числа предложений о работе.

Кому проще найти удаленную работу, и на какую зарплату они могут рассчитывать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".