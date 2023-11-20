Специалисты назвали два города Карелии с самым высоким уровнем радиации

В Роспотребнадзоре измерили уровень радиации в крупнейших городах Карелии.

Специалисты карельского Роспотребнадзора измерили гамма-фон, показывающий уровень радиации, на открытой местности в контрольных точках в нескольких крупнейших городах Карелии в октябре 2023 года

В столице республики, Петрозаводске, была зафиксирована самое малое значение мощности дозы гамма-излучения — 0,09 мкЗв/час.

А вот двумя городами с самой большой радиацией стали Кондопога и Сегежа — там значение мощности дозы гамма-излучения составляют 0,11 мкЗв/час.

В Сортавале и Костомукши эти значения для октября составили 0,10 мкЗв/час.

В Роспоребнадзое отметили, что все значения гамма-фона соотвествуют его значениям для этих населенных пунктов и не представляет угрозы для здоровья населения.