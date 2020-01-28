Роскачество рассказало, как защитить персональные данные от мошенников

На рекламируемых сайтах ни в коем случае нельзя оставлять никаких персональных данных.

Ролики на популярных видеохостингах о том, как получить онлайн финансовое пособие или компенсацию, зачастую размещают мошенники, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Роскачество.

"Не забывайте, что интернет, с его возможностями пятиминутного создания сайта "на коленке" и множеством вариантов применения социальной инженерии, – прекрасная среда для расставления капканов мошенников. Чтобы не попадаться на подобные крючки, достаточно лишь проявлять бдительность при интернет-серфинге, особенно в тех местах, где мы вводим любую персональную или платежную информацию", – говорится в сообщении организации.

Центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендует не жалеть времени на проверку информации и не вводить персональные данные, если есть сомнения в сайте, которых их запрашивает. В частности, с этим точно не стоит торопиться, если домен был зарегистрирован две и менее недели назад, или если в адресной строке отсутствуют символы "https" и изображение "замочка".

"Никогда не переводите денежные средства для получения компенсации, или приза, или любой иной награды. С вероятностью в 99% это развод на деньги", – отмечается в сообщении.

Особое место на видеосервисах занимают ролики о том, как получить пособие, льготу или любую другую финансовую помощь, не вставая со стула. Количество просмотров таких роликов доходит до 1,5 млн.

"Если вы видите подобные видеоролики и записи в соцсетях – не ленитесь жаловаться на них. Если вы считаете себя образованным с точки зрения персональной безопасности пользователем, позаботьтесь о том, чтобы ваши родные и близкие тоже обладали необходимыми знаниями для защиты от сетей мошенников. То, что для одного – "смешной разводняк", для другого – повод для слез из-за потерянных денег", – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.