Специалисты рассказали, кто чаще всего страдает номофобией

За последние годы резко выросло число людей, которые очень боятся остаться без смартфона.

Как пишет runews24.ru, за последние годы во всем мире резко выросло число людей с номофобией, сообщают ученые. Номофобия — это патологическая боязнь остаться без смартфона даже на короткое время в случае его поломки или разряженной батареи.

Впервые такой термин появился в 2008 году. Тогда в Великобритании эта фобия поразила 53% опрошенных. Сейчас она настолько распространена, что стоит в одном ряду с боязнью высоты или замкнутого пространства.

В 2023 году ученые из Канады и Бахрейна также провели опрос и узнали, что 71% опрошенных страдает номофобией в умеренной форме. А у 21% это расстройство перешло в тяжелую стадию, причем, чаще всего это проявляется у студентов.