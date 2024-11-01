Охлопков рассказал, что нужно есть, чтобы не тянуло на сладкое и мучное

Министр здравоохранения опубликовал видео с полезными рекомендациями по питанию.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал видео, в котором диетолог дает полезные рекомендации по питанию.
По словам эксперта, здоровый организм не тянет ни на что. Если хочется сладкого, значит не хватает белка в рационе. Когда тянет на соленое, нужно принимать магний. А если тянет на мучное, организму не хватает витаминов группы В. Если сбалансировать питания.
Ранее Михаил Охлопков рассказал, как избавиться от опасной зависимости.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание