Юным казакам Карелии спецназовцы дали подержать оружие

Офицеры СОБР провели занятие военно-патриотического характера для школьников, сообщили в Росгвардии Карелии.

На базе СОБР Росгвардии Карелии спецназовцы провели занятие военно-патриотического характера для воспитанников Карельского казачьего юнармейского отряда.

В начале встречи ребятам рассказали об истории создания подразделения, о характере службы и задачах, которые стоят перед специальным отрядом быстрого реагирования.

Затем спецназовцы познакомили ребят с современным огнестрельным оружием и специальными приспособлениями к нему, которые находятся на вооружении СОБР. Показали, какие бывают средства индивидуальной бронезащиты. Далее последовала примерка экипировки. Дети с интересом примерили на себя бронированный шлем и бронежилет.

Юнармейцы поблагодарили офицеров за интересную и познавательную встречу, в ходе которой они поняли, что служба спецназовцев – особый образ жизни. А росгвардейцы в свою очередь призвали подрастающее поколение прилежно учиться и уважать старших.