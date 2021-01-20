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Юным казакам Карелии спецназовцы дали подержать оружие

Новости. Общество
10:33, 21 Января 2021
фото: © Росгвардия Карелии
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Офицеры СОБР провели занятие военно-патриотического характера для школьников, сообщили в Росгвардии Карелии.

На базе СОБР Росгвардии Карелии спецназовцы провели занятие военно-патриотического характера для воспитанников Карельского казачьего юнармейского отряда.

В начале встречи ребятам рассказали об истории создания подразделения, о характере службы и задачах, которые стоят перед специальным отрядом быстрого реагирования.

Затем спецназовцы познакомили ребят с современным огнестрельным оружием и специальными приспособлениями к нему, которые находятся на вооружении СОБР. Показали, какие бывают средства индивидуальной бронезащиты. Далее последовала примерка экипировки. Дети с интересом примерили на себя бронированный шлем и бронежилет.

Юнармейцы поблагодарили офицеров за интересную и познавательную встречу, в ходе которой они поняли, что служба спецназовцев – особый образ жизни. А росгвардейцы в свою очередь призвали подрастающее поколение прилежно учиться и уважать старших.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр
2021-01-21 13:20:54
А где истинные карелы
кир
2021-01-21 13:12:21
Не помогает лечение оффу. Врач ему говорит, что зациклен на двух словах. Социопат и едросс. А это и есть основной признак заболевания.
кир
2021-01-21 12:57:06
Офф был на приеме врача и продлил справку по безумию. Сейчас после похода магазин к нему подтянется заноза, странная очень. :)
Off
2021-01-21 13:02:45
кир, Ты с котом был или один . И как тебя из больницы выпустили ? Не пей с утра . :)
Off
2021-01-21 12:36:22
В стиле портянок .
Ряженные личинки получили инъекцию агрессии , и приобщились к искусству ..убивать. Интересно , им демонстрировали , страшное оружие народа - бумажные стаканчики, которые одним только видом, приносят невыносимые моральные страдания людям в камуфляже . :)
однозначно
2021-01-21 12:06:05
Любо ! Достойная смена растет. Либерасты трепещите .
Off
2021-01-21 12:31:41
однозначно, Ага они все попрятались под трибуной в Думе . увидев клоунов ..
Leopol'd
2021-01-21 11:50:57
Настоящий казак даже в помещении в шапке!
Бесстрашен и бескультурен, но предан кормушке!
кир
2021-01-21 12:00:09
Leopol'd, работать никогда не будешь, истерик?
кир
2021-01-21 10:44:28
Сейчас истерику начнут.
Off
2021-01-21 12:29:12
кир, наливай ..
театральный критик
2021-01-21 10:39:43
А юным навальнятам либерасты дали подержать плакатики :)
Off
2021-01-21 12:28:53
театральный критик, социопат . У них трибуна в Думе есть и фракция своя . Обиженка ... в колготках
Негодяй
2021-01-21 11:03:53
театральный критик, , а юнатов потом отправят в ЦАР интересы "страны" защищать. Лучше с плакатиком дома, чем с автоматиком в Африке :)
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