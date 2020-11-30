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Спецпредставитель президента предложил заварить мусоропроводы по всей России

Новости. Общество
22:00, 30 Ноября 2020
фото: Софья Сандурская / АГН "Москва"
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Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, считает, что мусоропроводы в домах следует заварить.

Об этом специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил в интервью Интерфаксу.

Иванов сообщил о необходимости заварить мусоропроводы, рассуждая о ходе реформы по внедрению в стране раздельного сбора мусора.

"При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России. А чтобы это сделать, естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1000 квартир выскажется против, и все: мусоропровод останется. Будучи реалистом, я пока настаиваю на постепенном внедрении этой идеи. И она уже прошла через Минстрой: все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов. Ведь все мусоропроводы – это еще и рассадник крыс и тараканов. И когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном – о чем дальше говорить?", - заявил Иванов.

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