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Спецрежим для пенсионеров не будет действовать в магазинах промтоваров в Карелии

Новости. Общество
15:25, 26 Мая 2020
фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov
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Власти Карелии решили не устанавливать для пожилых людей, посещающих магазины промтоваров, тех ограничений, которые действуют в продовольственных торговых точках.

Об этом сообщил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

Она напомнил, что для походов пожилых людей в продуктовые магазины установлен период с 9 до 11 часов утра. В магазинах промтоваров, которые возобновили работу с сегодняшнего дня, таких правил нет.

Будут ли отменены ограничения в продуктовых торговых точках, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2020-05-26 15:47:00
Так видимо вируса быть не может в принципе , так считают чиновники . У них раздвоение какое то в головах получилось ((( Правая рука , не понимает что делает левая нога . Грустно всё это ((( :)
Гость
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