Спецрежим для пенсионеров не будет действовать в магазинах промтоваров в Карелии

Власти Карелии решили не устанавливать для пожилых людей, посещающих магазины промтоваров, тех ограничений, которые действуют в продовольственных торговых точках.

Об этом сообщил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

Она напомнил, что для походов пожилых людей в продуктовые магазины установлен период с 9 до 11 часов утра. В магазинах промтоваров, которые возобновили работу с сегодняшнего дня, таких правил нет.

Будут ли отменены ограничения в продуктовых торговых точках, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".