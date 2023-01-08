Спикер горсовета Петрозаводска с утра после праздников рассказала о пользе квашеной капусты

По мнению председателя городского совета Петрозаводска, хорошая кормовая база - это всегда залог успеха.

Спикер Петросовета Надежда Дрейзис поделилась в соцсети советами эндокринолога доктора Павловой о пользе квашеной капусты.



Так, женщины заявили о том, что ферментированные продукты снижают онкологические риски.



«Процесс ферментации предполагает синтез короткоцепочечных жирных кислот, которые способствуют восстановлению целостности кишечной стенки», - отметила Дрейзис.



Кроме того, квашеные продукты укрепляют иммунитет. Ферментированная еда является отличным пребиотиком, то есть источником питательных веществ для микробиома. А хорошая кормовая база - это всегда залог успеха», - отмечается в сообщении.



Также такие продукты хорошо усваиваются. Например, белок из соевых продуктов более доступен для усвоения в виде сыра тофу или других продуктов ферментации, чем сам по себе.



Или например, кисломолочные продукты, в которых от лактозы остается галактоза и глюкоза, то есть моносахариды, которые легко усваиваются. И люди с лактазной недостаточностью, не способные переваривать молоко, отлично могут употреблять кисломолочные продукты.



В процессе ферментации бактерии вырабатывают полезные вещества, включая витамины. А это очень ценно, с учетом того, что нынешние продукты все меньше и меньше ассоциируются у нас с источниками полезных веществ.



Наконец, считает Дрейзис, квашеная капуста помогает снижать вес у женщин.



При регулярном потреблении ферментированной еды, и прежде всего квашеной капусты, человек может похудеть. Во-первых, капуста способствует насыщению за счет своего объема, занимаемого в желудке.



«Во-вторых, ее просто так не проглотишь и все-таки придется пожевать, а это также работает на насыщение. В-третьих, квашеная капуста и ферменты, вырабатываемые в процессе переваривания, не способствуют усвоению жиров, съеденных с ними в один прием пищи. То есть уменьшается калорийность рациона: например, баварская кислая капуста снижает калорийность колбасок (хотя я и не советую есть колбаски когда бы то ни было», - заявила спикер Петросовета.



Но, отметила Дрейзис, не стоит путать квашеные и маринованные продукты. У маринованных (приготовленных с помощью уксуса) указанных свойств нет.