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Спикер горсовета Петрозаводска с утра после праздников рассказала о пользе квашеной капусты

Новости. Общество
08:45, 09 Января 2023
фото: © Петросовет

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По мнению председателя городского совета Петрозаводска, хорошая кормовая база - это всегда залог успеха.

Спикер Петросовета Надежда Дрейзис поделилась в соцсети советами эндокринолога доктора Павловой о пользе квашеной капусты.

Так, женщины заявили о том, что ферментированные продукты снижают онкологические риски.

«Процесс ферментации предполагает синтез короткоцепочечных жирных кислот, которые способствуют восстановлению целостности кишечной стенки», - отметила Дрейзис.

Кроме того, квашеные продукты укрепляют иммунитет. Ферментированная еда является отличным пребиотиком, то есть источником питательных веществ для микробиома. А хорошая кормовая база - это всегда залог успеха», - отмечается в сообщении.

Также такие продукты хорошо усваиваются. Например, белок из соевых продуктов более доступен для усвоения в виде сыра тофу или других продуктов ферментации, чем сам по себе.

Или например, кисломолочные продукты, в которых от лактозы  остается галактоза и глюкоза, то есть моносахариды, которые легко усваиваются. И люди с лактазной недостаточностью, не способные переваривать молоко, отлично могут употреблять кисломолочные продукты.

В процессе ферментации бактерии вырабатывают полезные вещества, включая витамины. А это очень ценно, с учетом того, что нынешние продукты все меньше и меньше ассоциируются у нас с источниками полезных веществ. 

Наконец, считает Дрейзис, квашеная капуста помогает снижать вес у женщин.

При регулярном потреблении ферментированной еды, и прежде всего квашеной капусты, человек может похудеть. Во-первых, капуста способствует насыщению за счет своего объема, занимаемого в желудке.

«Во-вторых, ее просто так не проглотишь и все-таки придется пожевать, а это также работает на насыщение. В-третьих, квашеная капуста и ферменты, вырабатываемые в процессе переваривания, не способствуют усвоению жиров, съеденных с ними в один прием пищи. То есть уменьшается калорийность рациона: например, баварская кислая капуста снижает калорийность колбасок (хотя я и не советую есть колбаски когда бы то ни было», - заявила спикер Петросовета.

Но, отметила Дрейзис, не стоит путать квашеные и маринованные продукты. У маринованных (приготовленных с помощью уксуса) указанных свойств нет.

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