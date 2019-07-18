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Новости. Общество
10:58, 18 Июля 2019
фото: пресс-служба Совета федерации

Спикер парламента Карелии договорился о сотрудничестве с Витебским областным советом депутатов

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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и спикер Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве.

Церемония подписания документа состоялась 17 июля в рамках VI Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Санкт-Петербурге.

В частности, соглашение предполагает сотрудничество парламентов в нормотворческой деятельности по вопросам обеспечения прав и свобод граждан, укрепления законности и правопорядка, социальной защиты населения, охраны окружающей среды, развития территориального общественного самоуправления.

По словам Шандаловича, развитие межпарламентских связей на уровне регионов России и Беларуси имеет большое значение, так как в целом способствует укреплению связей внутри союзного государства.

Впервые встреча карельских парламентариев с делегацией Парламентского собрания союза Беларуси и России состоялась в мае 2017 года в Законодательном собрании Республики Карелия. Тогда представители белорусской стороны отметили, что подобные визиты приносят реальную пользу, так как дают возможность представителям бизнеса и власти своими глазами увидеть перспективные направления для сотрудничества.

"У Карелии и Республики Беларусь много взаимных интересов, например, в таких отраслях, как машиностроение, лесной комплекс, сельское хозяйство. Сотрудничество, на мой взгляд, будет очень взаимовыгодным, принесет пользу обеим сторонам", - сказал Шандалович.

Форум регионов России и Беларуси проводится ежегодно с целью содействия расширению прямых контактов двух стран, в том числе по линии законодательной и исполнительной ветвей власти, деловых кругов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного развития экономики России и Беларуси. В пленарном заседании VI Форума запланировано участие президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко.

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