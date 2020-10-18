Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович стал Почётным доктором ПетрГУ

Учёным советом ПетрГУ Председателю Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссану Шандаловичу присвоено звание "Почётный доктор ПетрГУ".

Решение совета прокомментировал ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин:

"Мы сотрудничаем с Элиссаном Владимировичем на протяжении многих лет. Еще, когда он был главным врачом Медвежьегорской больницы, уже тогда было взаимодействие с Медицинским институтом. Сотрудничество продолжилось по научным вопросам, вопросам практики студентов, обучению работников лечебных учреждений, когда он работал главным врачом Республиканской больницы имени Баранова. А после избрания Элиссана Владимировича Председателем Законодательного Собрания, наше сотрудничество укрепилось. В феврале 2019 года мы подписали соглашение между ПетрГУ и Законодательным Собранием, что стало началом нового этапа нашей совместной работы. Преподаватели и ученые университета совместно с депутатами работают над законопроектами, направленными на развитие республики, выступают в качестве экспертов при разработке новых нормативных актов или совершенствовании действующего законодательства.

Элиссан Шандалович – постоянный представитель государственной итоговой аттестационной комиссии по специальности "Лечебное дело". Совместно с ведущими профессорами, доцентами института участвует в формировании основных образовательных программ, фондов оценочных средств, контролирует уровень практической подготовки студентов – выпускников. В период внедрения в образовательный процесс подготовки врачей симуляционных образовательных технологий Элиссан Владимирович поддержал инициативы мединститута по созданию Единого многофункционального центра модульного обучения и активно пропагандировал методы подготовки врачей на додипломном и последипломном уровнях. При поддержке Элиссана Владимировича обсуждались многие вопросы, инициативы, связанные с развитием взаимодействия и повышением роли ПетрГУ и Медицинского института в решении кадровых вопросов при формировании кадрового резерва системы здравоохранения.

В качестве представителя Совета работодателей ПетрГУ Элиссан Владимирович поддержал инициативу университета как опорного ВУЗа Республики Карелия – создания на базе Медицинского института Мобильного многофункционального центра, лаборатории телемедицины и электронного образования. Реализация указанных инициатив и создание инновационных структур позволили расширить доступность медицинской помощи населению и образовать для медицинских работников расширение профориентационной деятельности института. Элиссан Владимирович Шандалович внёс огромный вклад в развитие взаимодействия между региональными органами государственной власти Республики Карелия и Петрозаводским госуниверситетом.

Учитывая всё это, решение выдвинуть кандидатуру Элиссана Владимировича Шандаловича на звание "Почётный доктор ПетрГУ" за его вклад в развитие Петрозаводского университета было поддержано ученым советом единогласно".

*Председатель Законодательного Собрания, Заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович окончил медицинский факультет ПетрГУ в 1990 году. Второе высшее образование по специальности "Менеджмент" получил в 1997 году также в Петрозаводском государственном университете.

Звание "Почётный Доктор" присваивается выдающимся деятелям науки, образования и культуры, государственным и общественным деятелям, внесшим вклад в развитие международного научного, культурного, экономического и политического сотрудничества. Всего в списке Почётных докторов ПетрГУ 80 человек. Ознакомиться со списком можно на сайте вуза. petrsu.ru/page/ptoday/history/potchetnyedoktorapetrgu.