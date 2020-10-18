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Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович стал Почётным доктором ПетрГУ

Новости. Общество
16:20, 19 Октября 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия
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Учёным советом ПетрГУ Председателю Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссану Шандаловичу присвоено звание "Почётный доктор ПетрГУ".

Решение совета прокомментировал ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин:

"Мы сотрудничаем с Элиссаном Владимировичем на протяжении многих лет. Еще, когда он был главным врачом Медвежьегорской больницы, уже тогда было взаимодействие с Медицинским институтом. Сотрудничество продолжилось по научным вопросам, вопросам практики студентов, обучению работников лечебных учреждений, когда он работал главным врачом Республиканской больницы имени Баранова. А после избрания Элиссана Владимировича Председателем Законодательного Собрания, наше сотрудничество укрепилось. В феврале 2019 года мы подписали соглашение между ПетрГУ и Законодательным Собранием, что стало началом нового этапа нашей совместной  работы. Преподаватели и ученые университета совместно с депутатами работают над законопроектами, направленными на развитие республики, выступают в качестве экспертов при разработке новых нормативных актов или совершенствовании действующего законодательства.

Элиссан Шандалович – постоянный представитель государственной итоговой аттестационной комиссии по специальности "Лечебное дело". Совместно с ведущими профессорами, доцентами института участвует в формировании основных образовательных программ, фондов оценочных средств, контролирует уровень практической подготовки студентов – выпускников. В период внедрения в образовательный процесс подготовки врачей симуляционных образовательных технологий Элиссан Владимирович поддержал инициативы мединститута по созданию Единого многофункционального центра модульного обучения и активно пропагандировал методы подготовки врачей на додипломном и последипломном уровнях. При поддержке Элиссана Владимировича обсуждались многие вопросы, инициативы, связанные с развитием взаимодействия и повышением роли ПетрГУ и Медицинского института в решении кадровых вопросов  при формировании кадрового резерва системы здравоохранения.

В качестве представителя Совета работодателей ПетрГУ Элиссан Владимирович поддержал инициативу университета как опорного ВУЗа Республики Карелия – создания на базе Медицинского института Мобильного многофункционального центра, лаборатории телемедицины и электронного образования. Реализация указанных инициатив и создание инновационных структур позволили расширить доступность медицинской помощи населению и образовать для медицинских работников расширение профориентационной деятельности института. Элиссан Владимирович Шандалович внёс огромный вклад в развитие взаимодействия между региональными органами государственной власти Республики Карелия и Петрозаводским госуниверситетом.

Учитывая всё это, решение выдвинуть кандидатуру Элиссана Владимировича Шандаловича на звание "Почётный доктор ПетрГУ" за его вклад в развитие Петрозаводского университета было поддержано ученым советом единогласно".

*Председатель Законодательного Собрания, Заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович окончил медицинский факультет ПетрГУ в 1990 году. Второе высшее образование по специальности "Менеджмент" получил в 1997 году также в Петрозаводском государственном университете.

Звание "Почётный Доктор" присваивается выдающимся деятелям науки, образования и культуры, государственным и общественным деятелям, внесшим вклад в развитие международного научного, культурного, экономического и политического сотрудничества. Всего в списке Почётных докторов ПетрГУ 80 человек. Ознакомиться со списком можно на сайте вуза. petrsu.ru/page/ptoday/history/potchetnyedoktorapetrgu.

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