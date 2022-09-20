Спикер парламента Карелии оценил влияние санкций на работу над проектом бюджета на 2023 год

Основным вопросом осенней сессии парламента Карелии станет разработка проекта бюджета республики на ближайшие три года.

Об этом сообщил сегодня председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович на первом заседании осенней сессии.

«Основной вопрос осенней сессии, безусловно, бюджет республики на ближайшие три года. Мы понимаем, что с учетом складывающейся геополитической ситуации и санкционного давления нам нужно находить ответы на новые вызовы. И, безусловно, это потребует от депутатского корпуса, от Правительства Карелии точных, выверенных решений при формировании и принятии главного финансового документа республики, документа, который будет отвечать на запросы общества, сегодняшним реалиям, предусматривать возможности для развития республики», — сказал Шандалович.

По его словам, при разработке проекта бюджета особое внимание следует уделить приграничным территориям.

«Наша задача совместно с правительством Республики Карелия принять максимально возможные меры по ускоренному социально экономическому развитию карельского приграничья. Прошу вас, не откладывая, уважаемые коллеги, начать проводить необходимые консультации и встречи, председателей комитетов — организовать обсуждение расходования бюджетных средств по своим направлениям с профильными министерствами. Безусловно, не забывая о наказах с мест, надо максимально учесть предложения наших земляков на будущий период», — сказал спикер парламента.