Спикер парламента Карелии предложил изучать Конституцию с начальных классов школы

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович высказался за включение Конституции РФ в программу обучения школьников.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте в связи с отмечаемым сегодня Днем Конституции России.

«Для меня всегда оставалось вопросом, почему Конституция как Основной закон страны, в котором закреплены права граждан, была факультативным предметом в школе, а то и вовсе не обсуждалась. Это категорически неверно! Считаю крайне необходимым введение в школьную программу с начальных классов изучение Конституции России», — написал Шандалович.