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Спикер парламента Карелии предложил изучать Конституцию с начальных классов школы

Новости. Общество
09:30, 12 Декабря 2021
фото: Заксобрание Карелии / © shutterstock.com/Nina Esk

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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович высказался за включение Конституции РФ в программу обучения школьников.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте в связи с отмечаемым сегодня Днем Конституции России.

«Для меня всегда оставалось вопросом, почему Конституция как Основной закон страны, в котором закреплены права граждан, была факультативным предметом в школе, а то и вовсе не обсуждалась. Это категорически неверно! Считаю крайне необходимым введение в школьную программу с начальных классов изучение Конституции России», — написал Шандалович.

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