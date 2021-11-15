Спикер парламента Карелии: «Проект бюджета на 2022 год подтверждает улучшение ситуации в республике»

Основные характеристики проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов говорят об улучшении социально-экономической ситуации в республики в условиях кризиса.

Об этом заявил председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович, оценивая главный финансовый документ Карелии.

Проект бюджета, внесенный главой республики Артуром Парфенчиковым, депутаты сегодня поддержали в первом чтении.

«По сравнению с предыдущим годом доходная часть бюджета в первом чтении увеличилась на 23 млрд рублей, а расходная — на 17 млрд. Собственные доходы республики увеличились на 6 млрд рублей. Это говорит о том, что экономика республики адаптируется к кризисным явлениям, связанным с пандемией. Мы видим отчетливый тренд на улучшение экономической ситуации в Карелии, что является результатом, в том числе, целенаправленной экономической политики, направленной на поддержку бизнеса, предпринимательства. Это не только социально ориентированный бюджет, но и бюджет развития, потому что впервые уже в первом чтении на адресные инвестиционные программы заложена очень серьезная сумма — 10 млрд рублей. Результатом станут новые возможности для дальнейшего развития республики», — сказал председатель парламента.

Выступавшие на заседании депутаты парламента также отметили, что бюджет сохранил свою социальную направленность — 70% расходов составляют затраты на здравоохранение, образование, культуру, социальную сферу. В том числе, предусмотрена индексация всех социальных выплат. В бюджет заложены средства, которые пойдут на строительство социальных объектов, дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием.

«Большая сумма — 14 млрд рублей — выделена на образование, в частности, на строительство дошкольных учреждений и школ. В сфере культуры предусмотрены ассигнования на оснащение муниципальных музеев», — добавила председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.

По мнению депутата Сергея Андруневича, в бюджете недостаточно средств на на строительство новых поликлиник.

Ему возразил председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

«Эта работа уже идет. Строительство поликлиник находится в разных стадиях — разрабатывается проектная документация, оформляются земельные участки», — пояснил депутат.

Также в проекте бюджета учтен опыт прошедшего пожароопасного сезона — увеличены ассигнования на борьбу с лесными пожарами.

«На тушение лесных пожаров в 2022 году мы планируем выделить средства в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. И, возможно, мы эту сумму еще увеличим, что позволит избежать той ситуации, которую мы пережили минувшим летом», — сказала председатель комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова.

Прозвучали высказывания о размере помощи местному самоуправлению. По мнению депутата Эмилии Слабуновой, у муниципальных властей недостаточно ресурсов, чтобы выполнять свои полномочия — не хватает денег на ремонт дорог, освещение населенных пунктов и другие первоочередные нужды.

Другое мнение у председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анны Лопаткиной. Она пояснила, как расставлены приоритеты проекта бюджета в сфере межбюджетных отношений. Одна из главных задач — обеспечить сбалансированность муниципальных бюджетов. В проекте предусмотрены новые направления софинансирования за счет республиканской казны, в том числе, на планировку территорий, покупку контейнеров и обустройство площадок для сбора твердых коммунальных расходов.

Депутаты так же отметили, что ко второму чтению в законопроект будут внесены поправки, которые позволят увеличить финансирование ряда расходных статей.

«В этом бюджете есть статьи расходов, которые в недостаточной степени учтены. Сейчас идет работа с профильными министерствами и поиск дополнительных средств. Я думаю, что исполнительная власть нас услышит, и мы внесем коррективы в бюджет», — пояснил Алексей Хейфец.

Корректировки внесут после того, Госдума примет проект федерального бюджета, в котором будет уточнен общий объем дотаций Карелии.