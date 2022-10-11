Элиссан Шандалович рассказал об увеличении ежемесячных выплат малообеспеченным и многодетным семьям

Ежемесячные выплаты малообеспеченным и многодетным семьям будут увеличены в связи с ростом прожиточного минимума по всей стране, в том числе, в Карелии.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин подписал Распоряжение о выделении средств на ежемесячные выплаты будет дополнительно направлено в регионы более 35 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с индексацией величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года.

Как отмечает в сообщении Шандалович, из общей суммы более 29 млрд рублей будет направлено для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей и в среднем составляет от 6 тыс. до 13,5 тыс. рублей.

Остальная часть средств — почти 6,3 млрд рублей пойдёт на обеспечение ежемесячными выплатами многодетных семей, нуждающихся в поддержке. Размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тыс. рублей.

Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Спикер парламента Карелии также напомнил, что с 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума в республике составляет 16 тыс. 116 рублей.