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Спикер Петросовета Надежда Дрейзис призвала благодарить друг друга от сердца

Новости. Общество
12:21, 11 Января 2022
фото: © Петросовет

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Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис предложила горожанам отметить Международный день «Спасибо».

Надежда Дрейзис заявила, что Международный день «Спасибо» — это хорошая возможность поблагодарить друг друга. Об этом спикер городского парламента написала на странице в соцсети.

«11 января отмечается Международный день „Спасибо“. Самый вежливый день учредили по инициативе ЮНЕСКО и ООН. Праздник призван напомнить о ценности хороших манер и умении благодарить окружающих. С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию. Люди на открытках пишут „спасибо“ на разных языках, обмениваются подарками. Впервые выражение „спасибо“ зафиксировано в словаре-разговорнике, изданном в Париже в 1586 году. Русский аналог появился примерно в это же время и происходит из фразы „Спаси Бог“, которой на Руси выражали благодарность», — заявила она.

Дрейзис предложила горожанам друг друга поблагодарить, поскольку эта процедура, по ее информации, может быть полезна.

«Психологи уверены, что слова признательности способны успокоить и согреть своей теплотой. С их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции. Друзья, благодарите друг друга от чистого сердца!», — резюмировала Надежда Дрейзис.

Ранее председатель Петросовета Надежда Дрейзис назвала любимые жанры кино.

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Комментарии

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David.
2022-01-11 12:39:36
а чё штетяскоп не нацепила?
Гость
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