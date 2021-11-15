Спикер Петросовета Надежда Дрейзис рассказала в соцсетях о своем недуге

Руководитель горсовета Петрозаводска заболела и ведет общественную деятельность дистанционно.

Председатель Петросовета, главный врач Детской городской поликлиники №1 Надежда Дрейзис сообщила своим подписчикам в соцсети о том, что заболела.

«Друзья, и врачи тоже, к сожалению, болеют. Напряжённая работа последних месяцев вылилась в недуг. Усиленно лечусь, стремлюсь к выздоровлению и веду свою общественную деятельность дистанционно», - пишет спикер горсовета.

Напомним, в конце ноября Надежда Дрейзис рассказала о том, что прошла ревакцинацию от Ковид-19 прививкой Спутник Лайт и чувствовала себя хорошо.

«Да, в условиях пандемии, в которой мы с вами живём уже почти 2 года, ревакцинацию надо делать каждые 6 месяцев», - отметила главврач.