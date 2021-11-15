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Спикер Петросовета Надежда Дрейзис рассказала в соцсетях о своем недуге

Новости. Общество
07:25, 21 Декабря 2021
фото: Из архива Надежды Дрейзис

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Руководитель горсовета Петрозаводска заболела и ведет общественную деятельность дистанционно.

Председатель Петросовета, главный врач Детской городской поликлиники №1 Надежда Дрейзис сообщила своим подписчикам в соцсети о том, что заболела.

«Друзья, и врачи тоже, к сожалению, болеют. Напряжённая работа последних месяцев вылилась в недуг. Усиленно лечусь, стремлюсь к выздоровлению и веду свою общественную деятельность дистанционно», - пишет спикер горсовета.

Напомним, в конце ноября Надежда Дрейзис рассказала о том, что прошла ревакцинацию от Ковид-19 прививкой Спутник Лайт и чувствовала себя хорошо.

«Да, в условиях пандемии, в которой мы с вами живём уже почти 2 года, ревакцинацию надо делать каждые 6 месяцев», - отметила главврач.

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Комментарии

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drug
2021-12-21 07:51:00
Так интересно, но нечего не понятно.
По должности врач - есть больничный, тут ясно.
Что значит общественная деятельность ?
Она числится еще в общественном объединении ?
А как же законодательная власть - в должности председателя ?
Гость
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