Спикер Петросовета рассказал об ужесточении контроля за работой подрядчиков

В интервью "Столице на Онего" спикер Петросовета рассказал об усилении контроля за качеством ремонта дорог и реализации проектов благоустройства.

- В одном из прошлогодних интервью, комментируя ход работ по городскому благоустройству, Вы сказали, что чем больше ремонт, тем контроль за ним должен быть жестче. В 2020 году масштабы работ в разы выше, чем в предыдущем.

Сегодня в карельской столице ремонтируются тротуары, дороги, лестничные спуски и фасады домов, благоустраиваются дворы, скверы и парки, на реализацию многочисленных проектов направлено рекордное количество бюджетных средств. Ваша установка на жесткий контроль за работой подрядчиков остается в силе, удается ли справляться с этой задачей при таких объемах и количестве проектов?

- Скажу больше, по сравнению с 2019 годом контроль еще серьезнее ужесточен. Для Петросовета, администрации и горожан по-прежнему приоритетом является качество. В этом вопросе компромиссы для нас неприемлемы.

А обеспечить высокий результат может только тщательная проверка деятельности подрядчиков на всех этапах работ. Будь то ремонт асфальта, покраска стен, обустройство лестничных маршей или покос травы. При этом сегодня организован не только поэтапный, но и разносторонний мониторинг реализации всех проектов, сразу по нескольким направлениям. Это позволяет выявить и исправить максимальное количество недостатков и замечаний еще до процедуры приемки работ. Каких-либо организационных проблем с осуществлением подобного масштабного контроля нет.

Как на практике осуществляется контроль качества выполняемых работ, читайте здесь.