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Спикер Петросовета рассказал об ужесточении контроля за работой подрядчиков

Новости. Общество
13:19, 25 Июня 2020
фото: © Виталий Голубев
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В интервью "Столице на Онего" спикер Петросовета рассказал об усилении контроля за качеством ремонта дорог и реализации проектов благоустройства.

- В одном из прошлогодних интервью, комментируя ход работ по городскому благоустройству, Вы сказали, что чем больше ремонт, тем контроль за ним должен быть жестче. В 2020 году масштабы работ в разы выше, чем в предыдущем.
Сегодня в карельской столице ремонтируются тротуары, дороги, лестничные спуски и фасады домов, благоустраиваются дворы, скверы и парки, на реализацию многочисленных проектов направлено рекордное количество бюджетных средств. Ваша установка на жесткий контроль за работой подрядчиков остается в силе, удается ли справляться с этой задачей при таких объемах и количестве проектов?

- Скажу больше, по сравнению с 2019 годом контроль еще серьезнее ужесточен. Для Петросовета, администрации и горожан по-прежнему приоритетом является качество. В этом вопросе компромиссы для нас неприемлемы.
А обеспечить высокий результат может только тщательная проверка деятельности подрядчиков на всех этапах работ. Будь то ремонт асфальта, покраска стен, обустройство лестничных маршей или покос травы. При этом сегодня организован не только поэтапный, но и разносторонний мониторинг реализации всех проектов, сразу по нескольким направлениям. Это позволяет выявить и исправить максимальное количество недостатков и замечаний еще до процедуры приемки работ. Каких-либо организационных проблем с осуществлением подобного масштабного контроля нет.

Как на практике осуществляется контроль качества выполняемых работ, читайте здесь.

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Комментарии

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Старый
2020-06-25 14:24:22
Ремонт, латание дыр через год-два, ремонт: латание дыр...и.т.д..."новое "в наше время....
елпидифор
2020-06-25 14:06:13
Контроль со сверлением дырок в асфальте при куче журналистов мы уже видели, в том числе и я наблюдал у себя во дворе на Первомайском проспекте. А вот то, что после капремонта дорожного полотна на "Первомайке", проведенного всего года четыре назад, обязательной профилактики, такой так проливка гудроном швов минимум раз в год, латание мелких выбоин - не наблюдал. За исключением ранней весны этого года -
"холодным" асфальтом, который через пару дней вылетел на обочину. Чем хуже покрытие дорог, тем выгоднее дорожникам, срывающим куш с неконтролируемого ямочного ремонта. И, похоже, финансирующего его администрации.
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