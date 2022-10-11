Спикер Заксобрания Карелии: «Единство и согласие крепче каменных стен»

Элиссан Шандалович в соцсети поздравил жителей Карелии с Днем народного единства.

Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович поздравил жителей Карелии с Днем народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

«Где бы мы ни были, на Камчатке или в Калининграде, в Мурманске или Севастополе, всех нас объединяет бескрайняя любовь и преданность своему родному дому, своей семье и близким, своей стране, - говорится в поздравлении.





Элиссан Шандалович / ВК

В истории России есть немало тому подтверждений, когда за родную землю на борьбу с вероломными захватчиками вставал весь народ. Мужество, стойкость, единство и вера в справедливость защитников Отечества не знает границ и аналогов в мире. Так было и в 1812 году, и во время Великой Отечественной войны, - сказано в обращении.Так есть и сейчас, когда народ России отстаивает свое право на свободу и безопасность, защищает своих граждан, жителей народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожских областей. Все вместе мы продолжим строить наше общее будущее и продолжим трудиться во благо процветания сильной России. А где единение, там всегда победа. Единство и согласие крепче каменных стен», - отметил Элиссан Шандалович в сообщении на своей странице в соцсети.





Элиссан Шандалович / ВК

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Отметим, День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. В этот день установлен день воинской славы России.