Спикер Заксобрания Карелии поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности ежегодно отмечают 22 декабря.

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил энергетиков с профессиональным праздником.



«Сегодня профессиональный праздник отмечают энергетики – люди, заслуживающие огромного уважения. В этой отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, знатоки и патриоты своего дела. Хочу поблагодарить карельских энергетиков за добросовестный труд. Желаю крепкого здоровья, успехов и безаварийной работы!» - написал спикер карельского парламента на своей странице в социальной сети.



Отметим, профессиональный праздник энергетиков приходится на один из самых коротких световых дней в году — день зимнего солнцестояния, когда работа энергетиков наиболее заметна в Северном полушарии.