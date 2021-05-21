Спикер Заксобрания Карелии снял свою кандидатуру на праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму

Элиссан Шандалович отозвал свое участие в праймериз «Единой России» ради действующего депутата Государственной думы Валентины Пивненко.

Об этом председатель Законодательного собрания республики сообщил на своей странице в соцсетях.

«Хочу сообщить вам о важном для меня решении. Я отозвал свое участие в праймериз «Единой России» ради человека и коллеги, которого я очень ценю и глубоко уважаю – Валентины Николаевны Пивненко. Я благодарен ветеранским организациям, своим однопартийцам, коллегам по депутатскому корпусу, представителям предпринимательского сообщества, руководителям промышленных, образовательных и лечебных учреждений, общественникам и всем жителям Карелии, которые поддержали моё выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы», - пишет Элиссан Шандалович.

По словам спикера Заксобрания республики, борьба за мандат депутата Государственной Думы для него – это возможность добиваться в российском парламенте принятия законодательных инициатив, направленных на развитие Карелии, мер дополнительной социальной поддержки жителей Севера.

«Для меня исключительно важно, что наши с Валентиной Николаевной взгляды на то, в чем и как нужно отстаивать интересы северян, полностью совпадают. Я как председатель Законодательного собрания и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» сделаю все, чтобы работа по подготовке необходимых северянам законодательных инициатив проходила с максимальным участием общественности. А от Валентины Николаевны мы будем ждать защиты и продвижения наших совместных предложений и инициатив на федеральном уровне. Уверен, вместе мы сможем больше», - заявил Элиссан Шандалович.

Ранее сообщалось, что Валентина Пивненко намерена избираться в Госдуму по Карельскому одномандатному округу. Она пойдет в Госдуму в шестой раз.