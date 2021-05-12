Пивненко будет бороться за кресло в Госдуме

Валентина Пивненко изъявила желание принять участие в праймериз «Единой России» для возможности в дальнейшем претендовать на думское кресло.

Валентина Пивненко заявила свою кандидатуру на праймериз «Единой России» перед выборами в Государственную Думу страны. Информация об этом содержится на сайте правящей партии.

Пивненко намерена избираться в Госдуму по Карельскому одномандатному округу. Она пойдет в Госдуму в шестой раз.

Валентина Пивненко — 74-летняя уроженка Петрозаводска, являющаяся в настоящее время депутатом Государственной Думы России. В Думе Пивненко занимает должность первого заместителя председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Ранее Валентина Пивненко заявляла о «хорошем отношении» к ней федеральных властей и партии. По ее словам, председатель Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что намерен оставить думское кресло за ней.

Прймериз предполагают отбор кадров внутри политической партии для последующего их выдвижения на ключевые выборы, где им предстоит соревноваться с представителями иных политических сил.