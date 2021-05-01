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Валентина Пивненко: «Многие хотят, чтобы я продолжила работу в Госдуме»

Новости. Политика
16:12, 02 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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В шестой раз участвовать в выборах в Государственную Думу Валентина Пивненко "не планировала", хотя ее там хотят "сохранить".

В кулуарах карельской политики продолжают говорить о возможном выдвижении на праймериз «Единой России» действующего депутата Госдумы Валентины Пивненко. Напомним, что впервые она прошла в российский парламент в 1999 году, после чего успешно избиралась еще четыре раза. Пойдет ли Пивненко на выборы в Госдуму в шестой раз – до сих пор остается загадкой. Этот вопрос крайне беспокоит ее конкурентов внутри «Единой России» и политических оппонентов из других партий, помнящих, что на предыдущих выборах осенью 2016 года она победила соперников с большим отрывом.

Мы побеседовали с самой Валентиной Николаевной.

- Как вы можете объяснить, что разговоры о вашем участии в выборах по-прежнему не утихают и в последнее время даже усилились?

- Возможно, это происходит потому, что предполагающие такой вариант люди знают о хорошем отношении ко мне федерального центра, руководства «Единой России» и Государственной Думы. В подтверждение этого расскажу о состоявшемся 25 января нынешнего года в Госдуме заседании фракции «Единой России», возглавляемой Сергеем Неверовым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда сказал буквально следующее: "Мы должны сохранить костяк в Госдуме, и мы должны сделать все, чтобы сохранить в ней Пивненко".  

При этом понимаю, почему многие, в том числе, немалое число моих избирателей хотят, чтобы я продолжила работу в Госдуме.

Эксклюзивное интервью с Валентиной Пивненко читайте здесь.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Титов
2021-05-02 17:46:11
Прожиточный минимум в 12 тыс. рублей и такая же минимальная оплата труда - итоги усердной работы за 20 лет ...
баян
2021-05-02 17:41:48
Как же боярина без госдумы ?себя не похвалишь не кто не скажит
poiu
2021-05-02 17:36:31
такие вперед ногами только с работы уходят
театральный критик
2021-05-02 17:47:15
poiu, это не работа.
театральный критик
2021-05-02 17:17:07
Нужно шанделовича назначить, хоть у него и комменты отключены
Изя
2021-05-02 17:24:46
театральный критик, лучше Парфенчикова , он открыт для критики в комментариях , молодец ))) :)
кир
2021-05-02 16:58:26
Многие не хотят бабу Валю. Пора и честь знать. Не надо вводить в заблуждение своим заголовком.
Сеня
2021-05-02 17:01:32
кир, так и Володин как выясняется впал в немилость из-за вредных привычек , новось дня хе хе
кир
2021-05-02 17:25:28
Сеня, он таким родился, генетику не исправить.
родитель
2021-05-02 16:51:57
Не не нужно больше её нам засовывать. Тем более без мыла. Не засовывается уже. Пощадите!
Сеня
2021-05-02 16:50:55
Хм полная оторванность депутата от реальной жизни людей в регионе , самовлюблённость и самооценка просто зашкаливает .
gaudealis
2021-05-02 16:44:40
Жители Карелии написали 100 000 000 000 писем Валентине Терешковой с просьбой сохранить в госдуме её тёзку Пивненко
ПлачУ и ПлАчу
2021-05-02 16:33:39
Что кроме заборов и стен подъезда видело результаты этой тяжкой работы в сидячей позе?
ПлачУ и ПлАчу
2021-05-02 16:32:32
Список достижений где опубликован?
Кроме собственных банковских счетов?
Коллегам наверно нравится молчаливое согласие с ними...
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