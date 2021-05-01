Валентина Пивненко: «Многие хотят, чтобы я продолжила работу в Госдуме»

В шестой раз участвовать в выборах в Государственную Думу Валентина Пивненко "не планировала", хотя ее там хотят "сохранить".

В кулуарах карельской политики продолжают говорить о возможном выдвижении на праймериз «Единой России» действующего депутата Госдумы Валентины Пивненко. Напомним, что впервые она прошла в российский парламент в 1999 году, после чего успешно избиралась еще четыре раза. Пойдет ли Пивненко на выборы в Госдуму в шестой раз – до сих пор остается загадкой. Этот вопрос крайне беспокоит ее конкурентов внутри «Единой России» и политических оппонентов из других партий, помнящих, что на предыдущих выборах осенью 2016 года она победила соперников с большим отрывом.

Мы побеседовали с самой Валентиной Николаевной.

- Как вы можете объяснить, что разговоры о вашем участии в выборах по-прежнему не утихают и в последнее время даже усилились?

- Возможно, это происходит потому, что предполагающие такой вариант люди знают о хорошем отношении ко мне федерального центра, руководства «Единой России» и Государственной Думы. В подтверждение этого расскажу о состоявшемся 25 января нынешнего года в Госдуме заседании фракции «Единой России», возглавляемой Сергеем Неверовым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда сказал буквально следующее: "Мы должны сохранить костяк в Госдуме, и мы должны сделать все, чтобы сохранить в ней Пивненко".

При этом понимаю, почему многие, в том числе, немалое число моих избирателей хотят, чтобы я продолжила работу в Госдуме.

Эксклюзивное интервью с Валентиной Пивненко читайте здесь.