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Список умерших от коронавируса в Карелии за сутки увеличился на два человека

Новости. Общество
09:21, 26 Апреля 2021
фото: © Денис Гришкин/ТАСС
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За минувшие сутки зарегистрировано две смерти о COVID-19, в результате общее число скончавшихся ковидных больных в республике составило 458 человек, сообщили в оперштабе.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Кондопожской ЦРБ скончался 64-летний житель поселка Кончезеро, в Республиканской инфекционной больнице умер 67-летний петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число скончавшихся ковидных больных в Карелии на 26 апреля составило 458 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 38 человек. Из этого числа заболевших – 36 человек, из них 5 имеют симптомы средней тяжести.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусом инфицировано 45593 человека.

Выздоровели 43634 человека, за сутки выписан по выздоровлению 61 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7424,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3245,5 случая, по Северо-Западу – 5705,3.

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