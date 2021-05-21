Реклама на сайте
Прислать новость
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска 9
21.05.2021 16:50
Мотоциклиста выбросило из седла после столкновения с автомобилем в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 3
21.05.2021 07:15
В Карелии пьяная женщина насадила мужа на шампур 2
21.05.2021 08:05
Финляндия снова продлила ограничения на въезд в страну 14
21.05.2021 10:55

Зубастая змея заползла в жилой дом через трубу

Новости. Общество
23:30, 21 Мая 2021
фото: © Brisbane North Snake Catchers and Relocation

Крупная змея забралась на крышу дома и помешала австралийской семье смотреть телевизор.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

Несколько кликов и наш город станет лучше
20.05.2021 00:19

Житель пригорода Брисбена, штат Квинсленд, смотрел телевизор с родными, когда услышал странные звуки, доносящиеся с потолка. Он пошел посмотреть, в чем дело, и обнаружил, что огромная змея ползает по крыше кухни. Австралиец срочно вызвал службу по отлову животных.

Ловец змей Стив Браун (Steve Brown), прибывший на вызов, потратил полтора часа на то, чтобы выманить и схватить змею при помощи фена и куска пластика. Нарушителем спокойствия оказался трехметровый ромбический питон. «Хотя они и не ядовиты, укус пресмыкающегося такого размера может нанести серьезные травмы, потому что у него в пасти более сотни зубов», — пояснил Браун.

После поимки питона отвезли подальше от домов и дорог и выпустили на природу.

Ромбический питон, или ковровая змея (Morelia spilota Lacépède), водится в Австралии, Новой Гвинее, на островах Архипелага Бисмарка и Соломоновых островах. Они могут достигать четырех метров в длину. Такие змеи редко нападают на человека, но их добычей часто становятся собаки, кошки и птицы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Аналитика

21.05.2021 15:40
Обществоведение
Рашид Нургалиев: «Беломорские петроглифы получили вторую жизнь» 2
Новый защитный павильон над группой знаменитых петроглифов «Бесовы следки» ожидает первых посетителей после двадцатилетнего перерыва в туристическом показе.
Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица
21.05.2021 12:30
«Для меня самого эта фраза оскорбительна в том, что я бы так не написал» 20
18.05.2021 16:10
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 8
18.05.2021 13:20
Врачи предупреждают: «медленный убийца» на пороге
18.05.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2021 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 7
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»