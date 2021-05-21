Зубастая змея заползла в жилой дом через трубу

Крупная змея забралась на крышу дома и помешала австралийской семье смотреть телевизор.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

Житель пригорода Брисбена, штат Квинсленд, смотрел телевизор с родными, когда услышал странные звуки, доносящиеся с потолка. Он пошел посмотреть, в чем дело, и обнаружил, что огромная змея ползает по крыше кухни. Австралиец срочно вызвал службу по отлову животных.

Ловец змей Стив Браун (Steve Brown), прибывший на вызов, потратил полтора часа на то, чтобы выманить и схватить змею при помощи фена и куска пластика. Нарушителем спокойствия оказался трехметровый ромбический питон. «Хотя они и не ядовиты, укус пресмыкающегося такого размера может нанести серьезные травмы, потому что у него в пасти более сотни зубов», — пояснил Браун.

После поимки питона отвезли подальше от домов и дорог и выпустили на природу.

Ромбический питон, или ковровая змея (Morelia spilota Lacépède), водится в Австралии, Новой Гвинее, на островах Архипелага Бисмарка и Соломоновых островах. Они могут достигать четырех метров в длину. Такие змеи редко нападают на человека, но их добычей часто становятся собаки, кошки и птицы.