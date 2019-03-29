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Новости. Экономика
15:39, 29 Марта 2019

Sport casual – тренд 2019 года

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Что такое Sport casual и почему он тренд 2019 года - отвечает маркетплейс Shopsy.

Новое в нашем обиходе слово Sport casual все чаще и чаще попадается нам всем на слух. Здесь объясняем, что это такое и как быть в тренде в 2019 году. Советы и примеры от магазина Shopsy.

В 2019 sport casual буквально ворвался на прилавки магазинов. Продавцы и производители обуви, будто сговорившись, сделали ставку на кроссовки, слегка потеснив классические лодочки. Девушки с удовольствием переобуваются в удобные мокасины и совмещают их с воздушными платьями и строгими деловыми костюмами. "Умный" кэжуал немного подвинулся, освободив место своему "спортивному" собрату. Модный агрегатор Shopsy подготовил подборку самых трендовых вещей сезона, которые должны оказаться в гардеробе девушки, желающей одеваться в стиле sport casual.

Спуститесь с каблуков

Девушки, ликуйте! Носить обувь на низком ходу стало модно. Причем дизайнеры не ограничивают вас классическими балетками, рекомендуют присмотреться к паре новых кроссовок, мокасин, кед. Заметьте вам пригодятся сразу три пары. Если бюджет позволяет, и вы хотите с головой окунутся в sport casual, доставайте банковскую карту и айда за покупками.

Обратите внимание, что кроссовки лучше брать белые, именно этот цвет в 2019 является ведущим в спортивной обуви, а вот с кедами и мокасинами можно экспериментировать. Например, оттенок металлик все еще не сдает своих позиций.

Джинсы и футболка – классика sport casual

Сочетание, которое всегда будет актуально – светлая футболка и темные джинсы. Чтобы стиль не казался слишком спортивным, добавьте к этому дуэту ботинки на низком каблуке. В таком наряде можно отправиться по магазинам, чувствуя себя удобно, модно, трендово.

Как вписать sport casual в офисный дресс-код?

Конечно, строгий офисный дресс-код не потерпит вольного прочтения классического стиля, но если в вашем офисе допустимо слегка отойти от общепринятых норм, то можно создать массу интересных образов. Например, замените строгий пиджак на жакет с коротким рукавом, чтобы look оставался офисным, добавьте к нему черные брюки, а на ноги − белые мокасины.

Выберите серый костюм свободного кроя, забудьте про брюки-дудочки, замените их на кюлоты. Лодочки смело меняйте на кроссовки на пробковой подошве. Офисный образ, приближенный к стилю sport casual, готов.

Спортивный стиль едва ли может вписаться в офисную обстановку, и конечно, такие наряды в большей мере casual, чем sport, тем не менее, девушке, которая не хочет сливаться с общей массой, они подойдут идеально. 

Спорт каждый день

Кто как не бренд Adidas знает все про спортивный повседневный стиль. В коллекции торговой марки есть сразу несколько готовых образов, которые можно применять на себя каждый день. Например, платье миди в классическом "адидасовском" стиле подойдет не только для похода на стадион, но и для городской прогулки.

Спортивная коллаборация обтягивающей юбки и топа может стать нарядом для похода в кино, кафе с друзьями.

Никуда без джинса

Джинсовые вещи есть в гардеробе каждой девушки, и стиль спорт кэжуал также не обойдется без них. Комплектовать спортивных верх, например, футболку или худи, можно не только с джинсами, но и с шортами. При этом образ получится простой, ненавязчивый, но стильный.

Все вещи можно купить на сайте Shopsy. Одевайтесь так, как чувствуете, не бойтесь сочетать вещи из разных стилей и находить новые модные компромиссы.

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