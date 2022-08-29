Спортшколы Карелии получили новую экипировку и оборудование  

Спортшкола олимпийского резерва № 3 в Петрозаводске и спортивная школа в Суоярви получили новое оборудование и экипировку для занятий.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

Спортшкола олимпийского резерва получила более 30 комплектов профессиональных ласт, очков для плавания и шапочек. Инвентарь приобретен благодаря нацпроекту «Демография» (федеральный проект «Спорт — норма жизни»).

«За последние несколько лет мы существенно обновили инвентарь. Это важно и нужно, ведь не все родители могут позволить купить ребенку дорогостоящие профессиональные очки или ласты, а для тренировок они просто необходимы», — пояснила тренер школы Наталия Большанская.

Новое оборудование также получила Суоярвская спортивная школа. Закуплен новый инвентарь для отделений самбо, баскетбола и лыжных гонок. Спортсмены отделения футбола в Суоярви обеспечены новыми комплектами экипировки.

«В этом году для тренировок и проведения соревнований приобрели манекены, конструкции баскетбольных щитов в сборе, стойки для обводки, приспособление для укладки лыжных трасс», — рассказал на своей странице в социальной сети министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.