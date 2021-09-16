Спортсмен из Карелии отправится на Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих

Карельский боксер вошел в состав сборной России и примет участие в мировом первенстве среди военнослужащих.

С 18 по 25 сентября в Москве пройдет 58-й Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих. В состав сборной команды России вошел карельский боксер, мастер спорта России Константин Опольский, сообщается на сайте правительства республики.

В преддверии Чемпионата спортсмены были на двухнедельных тренировочных сборах, после которых и был окончательно сформирован состав команды страны.

Константин Опольский будет защищать честь страны в весовой категории 60 кг.

Напомним, в этом году Опольский стал лучшим на Всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок командующего Воздушно-десантными войсками».