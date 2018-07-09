Спортсмен из Карелии прошел отбор на подготовку к Первенству Европы по спортивной гимнастике

Карельский спортсмен Виктор Калюжин завоевал два "золота" и "бронзу" на Первенстве России по спортивной гимнастике, сообщили в Минспорта Карелии.

Со 2 по 8 июля в Челябинске прошли Кубок и Первенство России по спортивной гимнастике. Соревнования собрали сильнейших спортсменов со всей страны.

На Первенстве России Карелию представляли воспитанники СДЮСШОР №1 Петрозаводска: Виктор Калюжин, Никита Лопухин и Игнат Горобец.

В финале соревнований в упражнении на кольцах и опорном прыжке Виктор Калюжин занял первые места. В финале многоборья он стал обладателем бронзовой награды.

По результатам этих соревнований Виктор прошел отбор на подготовку к Первенству Европы по спортивной гимнастике, которое пройдёт в г. Глазго (Шотландия) с 6 по 11 августа.