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Спортсмен из Карелии стал чемпионом России

Новости. Спорт
18:20, 12 Марта 2021
фото: © Правительство Карелии
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Виктор Калюжин отлично выступает на чемпионате России по спортивной гимнастике, рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

С 10 по 14 марта в Пензе проходит Чемпионат России по спортивной гимнастике. Карельский спортсмен Виктор Калюжин отлично выступил на соревнованиях и стал Чемпионом России в командном многоборье.

12 марта состоится финал личного многоборья. После первого соревновательного дня Виктор находится на пятом месте в личном зачете. Кроме того, карельский гимнаст прошёл квалификацию в финал на кольцах и брусьях, а также в вольных упражнениях.

В финале в упражнениях на кольцах выступит также карельский гимнаст Григорий Климентьев.

Напомним, в прошлом году Виктор Калюжин стал чемпионом Северо-Западного федерального округа в многоборье.

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