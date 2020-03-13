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Гимнаст из Карелии стал чемпионом в многоборье

Новости. Спорт
18:20, 13 Марта 2020
фото: © Минспорта Карелии
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Гимнаст Виктор Калюжин стал чемпионом Северо-Западного федерального округа, сообщили в Минспорта Карелии.

С 10 по 13 марта в Северодвинске проходят чемпионат и первенство СЗФО по спортивной гимнастике. В стартах принимают участие спортсмены из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия.

Карельский гимнаст Виктор Калюжин стал чемпионом в многоборье. Вячеслав Костенко и Арсений Марков заняли четвертое и пятое места соответственно.

В первенстве СЗФО России по программе мастеров спорта Игнат Горобец завоевал серебряную медаль. По программе кандидатов в мастера спорта Семен Марков занял третью ступень пьедестала.

Ранее сноубордист из Карелии привез "серебро" с соревнований.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-03-13 20:37:15
Гимнастика это хорошо - НО это прилагательное к ЭКОНОМИКИ России, а ГДЕ существительное: РАССКАЗАТЬ???
Гость
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