Гимнаст из Карелии стал чемпионом в многоборье

Гимнаст Виктор Калюжин стал чемпионом Северо-Западного федерального округа, сообщили в Минспорта Карелии.

С 10 по 13 марта в Северодвинске проходят чемпионат и первенство СЗФО по спортивной гимнастике. В стартах принимают участие спортсмены из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия.

Карельский гимнаст Виктор Калюжин стал чемпионом в многоборье. Вячеслав Костенко и Арсений Марков заняли четвертое и пятое места соответственно.

В первенстве СЗФО России по программе мастеров спорта Игнат Горобец завоевал серебряную медаль. По программе кандидатов в мастера спорта Семен Марков занял третью ступень пьедестала.

Ранее сноубордист из Карелии привез "серебро" с соревнований.